Chefe da Marvel tem opinião inusitada sobre pior filme do Batman

Como presidente da Marvel, Kevin Feige é um dos principais produtores de Hollywood. A sua opinião sobre o pior filme do Batman pode ser considerada bastante inusitada.

Massacrado pela crítica e pelo público, Batman e Robin é um desastre. É um consenso entre os fãs que é o pior filme do Batman, e quase matou a franquia do super-herói no cinema.

No entanto, o presidente da Marvel acredita que Batman e Robin mudou a indústria para sempre. De certa forma, ele não está errado.

Em uma entrevista com o Los Angeles Times, Kevin Feige destacou a importância de Batman e Robin em mostrar o que não fazer em uma adaptação de quadrinhos.

“Foi, talvez, a adaptação de quadrinhos mais importante de todos os tempos. Foi tão ruim que exigiu uma nova maneira de fazer as coisas.”

Batman e Robin mudou Hollywood

Alguns anos depois do lançamento de Batman e Robin, as adaptações de quadrinhos da Marvel começaram a dominar o cinema.

Isso, por sua vez, levou à criação do MCU, que hoje é um universo compartilhado gigantesco.

“Isso criou a oportunidade de fazer X-Men e Homem-Aranha. Eram adaptações que respeitavam o material original e que não eram tão exageradas.”

No Brasil, Batman e Robin está disponível na HBO Max.