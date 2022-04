Cheio de mistérios, thriller de ficção científica faz sucesso na Netflix

Recém-chegado à Netflix, o thriller de ficção científica Pequena Grande Vida conquista fãs na plataforma. O filme não demorou nem 2 dias para figurar no Top 10 do streaming, graças à sua trama intrigante e às incríveis performances do elenco. O longa é uma boa pedida para quem curte histórias surpreendentes e repletas de mistério.

Lançado originalmente em 2017 – com o título original Downsizing – Pequena Grande Vida é uma produção do aclamado Alexander Payne, cineasta famoso por filmes como Nebraska e Ruth em Questão.

Embora esteja fazendo muito sucesso na Netflix, Pequena Grande Vida falhou em conquistar o público em seu lançamento original. O longa foi um verdadeiro fracasso de audiência, com uma bilheteria de 55 milhões de dólares e orçamento de 76 milhões.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intrigante e sobre o elenco de estrelas de Pequena Grande Vida; veja.

Conheça a história de Pequena Grande Vida na Netflix

Pequena Grande Vida mistura elementos de diversos gêneros cinematográficos, e aborda em sua trama várias metáforas sobre o capitalismo tardio.

“O casal Paul e Audrey decide encolher de tamanho para morar numa cidade em miniatura e viver uma vida luxuosa”, afirma a sinopse oficial de Pequena Grande Vida na Netflix.

Ambientada na cidade americana de Omaha, a trama de Pequena Grande Vida se passa em um mundo em que cientistas descobrem a possibilidade de reduzir o tamanho das pessoas.

O processo se torna um sucesso instantâneo, e pessoas do mundo inteiro decidem viver em comunidades-miniatura – para reduzir gastos e levar existências mais luxuosas.

A história de Pequena Grande Vida começa quando o terapeuta Paul decide passar pelo processo, e faz de tudo para convencer a esposa Audrey a adotar esse curioso estilo de vida.

Mas ao diminuir de tamanho, o protagonista Paul não demora a perceber que sua comunidade-miniatura não é tão perfeita como parece.

Em uma jornada em busca de respostas, o personagem desvenda alguns dos maiores segredos da comunidade, e percebe que a solução para seus problemas, na verdade, pode se tornar um problema ainda maior.

O elenco de estrelas de Pequena Grande Vida

O elenco de Pequena Grande Vida é liderado por Matt Damon (Perdido em Marte) como Paul Safranek, um terapeuta ocupacional que aceita participar do processo de “downsizing”.

A comediante Kristen Wiig (Missão Madrinha de Casamento, Mulher-Maravilha 1984) é Audrey, a esposa de Paul.

Christoph Waltz (Bastardos Inglórios, Django Livre) é Dušan Mirković, um rico playboy sérvio que se envolve de forma surpreendente na história de Paul.

Hong Chau (Watchmen) interpreta Ngoc Lan Tran, uma ativista vietnamita que é diminuída contra à vontade pelo governo do país.

O elenco principal de Pequena Grande Vida é completado por Rolf Lassgård (The Hunters) como o Dr. Jørgen Asbjørnsen, inventor do processo de diminuição.

Pequena Grande Vida conta também com participações especiais de Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street), James Van Der Beek (Dawson’s Creek), Neil Patrick Harris (Matrix Resurrections), Laura Dern (Jurassic Park), Margo Martindale (Mrs. America), Donna Lynne Champlin (Crazy Ex-Girlfriend) e Kerri Kenney-Silver (Reno 911).

Pequena Grande Vida está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.