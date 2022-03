Chris Hemsworth vai chocar fãs com papel em Mad Max: Furiosa

Chris Hemsworth, astro de Thor na Marvel, deve mesmo ser o vilão de Mad Max: Furiosa. Após a informação surgir de um jornalista do New York Times, o produtor P. J. Voeten comentou sobre o papel do ator no novo filme.

Ao SlashFilm, Voeten garantiu que os fãs podem esperar realmente um papel diferente para Chris Hemsworth. Os espectadores devem ficar chocados.

“George Miller inicialmente viu Chris Hemsworth por cortesia e de repente se apaixonou pela ideia. Ele vai interpretar totalmente contra o tipo, é o vilão principal. Infelizmente, precisamos encontrar novos personagens já que alguns dos nossos não estão mais por perto”, garantiu o produtor.

Um ator que costumava ser os vilões dos filmes de Mad Max é Hugh Keays-Byrne, que infelizmente faleceu em 2020. O produtor deixou claro que Chris Hemsworth não vai ser um novo Immortan Joe, papel do artista falecido.

Apesar da confirmação sobre Chris Hemsworth ser o vilão, mais detalhes sobre o personagem não foram revelados.

Mais sobre Furiosa, novo filme de Mad Max

Quando George Miller anunciou a produção do prólogo Furiosa, fãs vibraram com a possibilidade de mais uma performance de Charlize Theron como a icônica personagem.

O diretor e roteirista revelou anteriormente, no entanto, que Theron não participaria do novo filme. Como a trama contará a história de Furiosa muito antes dos eventos de Mad Max, Miller preferiu escolher uma nova atriz para a personagem do que usar a tecnologia de computação gráfica para rejuvenescer a estrela original.

Na época da divulgação do projeto, muitos sites anunciaram que Jodie Comer, de Killing Eve, seria a nova Furiosa. Porém, o próprio George Miller desmentiu o boato e revelou a identidade da versão mais jovem da personagem.

Anya Taylor-Joy foi escolhida para protagonizar Furiosa, e a informação foi confirmada por Miller.

Além de O Gambito da Rainha, a atriz é conhecida por performances em filmes como A Bruxa e Os Novos Mutantes.

Em um papo com o The Hollywood Reporter, Charlize Theron falou sobre sua substituição em Furiosa.

“Não foi fácil engolir! Eu sempre respeitarei o George, principalmente após trabalhar com ele em Mad Max. Ele é um mestre, e desejo para ele tudo de bom”, comentou a atriz.

Furiosa já conta com mais dois nomes de peso em seu elenco. Chris Hemsworth, o Thor do MCU e Yahya Abdul-Mateen II, o Arraia Negra dos filmes de Aquaman.

Furiosa chega em 23 de junho de 2023. Mad Max: Estrada da Fúria está no HBO Max.

