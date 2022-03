Chris Pine compara novo filme de Dungeons & Dragons a Game of Thrones e Goonies

O novo filme de Dungeons & Dragons já teve o elenco revelado, mas poucos outros detalhes foram revelados sobre o longa-metragem. Chris Pine finalmente trouxe uma atualização sobre o filme.

Falando com Collider no início desta semana, Pine trouxe alguns detalhes sobre o tom e a atmosfera do filme de fantasia, que será lançado no início de 2023.

“Bem, o que vou dizer é que nos divertimos muito fazendo isso”, disse Pine. “Houve muitas risadas. Do jeito que eu tenho descrito, é como Game of Thrones misturado com A Princesa Prometida”.

“É muito divertido e tem muitas emoções. É pop, é sinceramente dos anos oitenta, há um pouco de Goonies lá. Meu personagem, ele é o melhor planejador de festas. Acho que vai ser muito bom. Quero dizer, quem sabe, mas acho que nós temos uma boa chance”.

Mais sobre o filme de Dungeons & Dragons

O elenco de Dungeons & Dragons também conta com Chris Pine (Mulher-Maravilha), Michelle Rodriguez (franquia Velozes e Furiosos), Rege-Jean Page (Bridgerton), Daisy Head (Sombra e Ossos), Justice Smith (Detetive Pikachu), Hugh Grant (Paddington) e Sophia Lillis (It: A Coisa).

Dirigido pela dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (A Noite do Jogo, Férias Frustradas), o longa começou a ser rodado em maio de 2021.

Dungeons & Dragons é um jogo de RPG que virou uma adaptação para cinema em 2000, mas foi considerado um fracasso tanto na bilheteria, quanto em relação às críticas.

O jogo também deu origem à famosa série de televisão Caverna do Dragão, porém, o novo projeto para cinema não deve seguir a mesma história da série.

O reboot de Dungeons & Dragons tem estreia marcada para 3 de março de 2023.