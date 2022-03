Com ator indicado ao Oscar, filme conquista fãs de suspense na Netflix

Indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua performance em O Ataque dos Cães, Jesse Plemons mostra um lado bem diferente de sua atuação em Sorte de Quem?, um filme de suspense que está fazendo o maior sucesso na Netflix. Recém-chegado à plataforma, o longa já figura no Top 10 de diversos países – incluindo o Brasil.

Sorte de Quem? – também encontrado sob o título original Windfall – é uma produção de Charlie McDowell (Complicações do Amor) com roteiro de Andrew Kevin Walker.

Além de Jesse Plemons como protagonista, o elenco de Sorte de Quem? conta com estrelas de How I Met Your Mother e Emily em Paris.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama surpreendente e o impressionante elenco de Sorte de Quem?.

Conheça a trama de Sorte de Quem? na Netflix

Sorte de Quem? conquista assinantes da Netflix ao misturar uma história de suspense com momentos realmente divertidos, funcionando como uma espécie de comédia obscura.

“Um homem invade a casa de férias de um bilionário, mas o plano dá errado depois que o magnata e a esposa chegam de repente para curtir o lugar”, afirma a sinopse de Sorte de Quem?.

A trama de Sorte de Quem? começa como quem não quer nada, mostrando um homem desconhecido aproveitando os confortos de uma mansão no meio do nada.

Em meio ao luxo e ostentação, o protagonista dá uma última olhada na propriedade, antes de apagar todos os rastros de sua “visita”.

O grande erro do personagem é voltar à casa, em uma onda de ganância, para roubar objetos valiosos.

Mas antes de deixar o local, ele é interrompido por um som inconfundível: o carro do dono da casa chegando à mansão.

Nesse cenário complicado, nosso protagonista faz de tudo para não ser descoberto – e enfrentar consequências terríveis por sua invasão.

Elenco de Sorte de Quem? tem indicado ao Oscar e estrela de Emily em Paris

Um dos aspectos mais interessantes de Sorte de Quem? é o fato de seus personagens não serem identificados por nomes.

Jason Segel (How I Met Your Mother), por exemplo, interpreta o “Ninguém”, o protagonista do longa que invade e rouba casas luxuosas.

Jesse Plemons, indicado ao Oscar por sua atuação como George Burbank em O Ataque dos Cães, é o “CEO”, dono da mansão assaltada pelo Ninguém.

Lily Collins, famosa por interpretar a personagem titular de Emily em Paris, é a “Esposa”, mulher do CEO.

O elenco de Sorte de Quem? é completado por Omar Levya (Ray Donovan) como o jardineiro da propriedade.

Sorte de Quem? já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer legendado.