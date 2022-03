Com estrela da Marvel, filme da Netflix vai confundir sua cabeça

Se você acompanha notícias da Netflix, provavelmente ficou sabendo que a gigante do streaming divulgou um trailer de um novo lançamento chamado Cliff Beasts 6: Battle for Everest, com Karen Gillan, estrela da Marvel.

Esse trailer vem deixando os internautas muito confusos, e por vários motivos diferentes.

Em primeiro lugar, apesar de apresentar um grande elenco, o trailer é extremamente bizarro, o que já causa um estranhamento.

O mais importante, no entanto, é que não existe nenhuma franquia chamada “Cliff Beasts”, então como ela poderia estar no 6?

Existe até uma data de lançamento para Cliff Beasts 6: Battle for Everest na Netflix: 1 de abril. Essa data já entrega parte do que Cliff Beasts 6: Battle for Everest realmente é.

Não é o que parece

Isto pode até confundir a sua cabeça, mas Cliff Beasts 6: Battle for Everest não é um filme de verdade.

Na realidade, é só uma parte da campanha promocional de uma nova comédia chamada The Bubble, que conta com atores como Pedro Pascal, Leslie Mann e Maria Bakalova, além da já mencionada Karen Gillan.

The Bubble gira em torno de um grupo de atores presos em um hotel durante a pandemia, tentando terminar um filme.

Dentro desse contexto, é muito provável que Cliff Beasts 6: Battle for Everest seja justamente esse “filme dentro do filme”.

Até o momento, não se sabe se a data de lançamento de Cliff Beasts 6: Battle for Everest marcada para 1 de abril na Netflix também é válida para The Bubble. No entanto, parece bem provável que sim.