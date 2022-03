Com história chocante, filme brasileiro faz sucesso na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o potencial de produções brasileiras, principalmente com os assinantes nacionais. Normalmente, quando a plataforma disponibiliza em seu catálogo um novo filme brasileiro, espectadores correm para assistí-lo. Essa tendência deve se repetir em Cidade Baixa, um excelente longa nacional, que tem tudo para fazer o maior sucesso no streaming.

Cidade Baixa mistura elementos de suspense e drama em uma história realmente chocante. Lançado originalmente em 2005, o longa tem direção de Sérgio Machado e produção-executiva de Maurício Andrade Ramos e Walter Salles.

Sucesso com a crítica especializada, o filme foi exibido em uma sessão especial do Festival de Cannes, e recebeu indicações ao prêmios mais importantes do cinema nacional.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama inquietante e o elenco de estrelas de Cidade Baixa.

De que fala a trama de Cidade Baixa na Netflix?

“Este drama ambientado no Brasil acompanha dois amigos de infância, Deco e Naldinho, envolvidos em um triângulo amoroso com uma exótica dançarina”, afirma a sinopse de Cidade Baixa na Netflix.

O filme aborda o triângulo amoroso entre uma prostituta e dois homens que trabalham com transporte marítimo, e é ambientado – como o próprio nome já indica – na Cidade Baixa, em Salvador.

Cidade Baixa acompanha a história de Deco e Naldinho, dois amigos de infância que ganham a vida fazendo fretes e aplicando pequenos golpes a bordo do Dany Boy, um barco a vapor que compraram em parceria.

A rotina da dupla é agitada com a chegada de Karinna, uma stripper que pede uma carona para chegar a Salvador.

No decorrer da viagem, a relação de Deco e Naldinho é perturbada pelo interesse dos dois sobre Karinna – o que acaba provocando um inusitado (e perigoso) triângulo amoroso.

Cidade Baixa faz muito sucesso ao abordar temas importantes, como pobreza, uso de drogas, prostituição e violência.

Conheça o elenco de estrelas de Cidade Baixa

Um dos grandes atrativos de Cidade Baixa é seu impressionante elenco de estrelas, formado por alguns dos atores mais famosos do Brasil.

Lázaro Ramos, conhecido por diversas performances de sucesso na TV e no cinema nacionais, interpreta Deco.

Já Wagner Moura, de filmes como Tropa de Elite e séries como Narcos, vive Naldinho, o co-protagonista de Cidade Baixa.

O elenco principal do longa é completado por Alice Braga, de O Esquadrão Suicida, e Eduardo e Mônica, como a stripper Karinna.

Também integram o elenco de Cidade Baixa os atores Harildo Deca, Maria Menezes, João Miguel, Débora Santiago, Divina Valéria e José Dumont.

Cidade Baixa já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; confira abaixo o trailer.