Com Keanu Reeves, confuso filme de suspense arrepia fãs na Netflix

Muito conhecido por performances em filmes de suspense e ficção científica, Keanu Reeves está em Cópias: De Volta à Vida, um interessante projeto que acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Lançado originalmente em 2018, o longa é bastante confuso – e seu desfecho já está dando o que falar nas redes sociais.

Cópias: De Volta à Vida – também encontrado sob o título original Replicas – é um thriller de ficção científica dirigido por Jeffrey Nachmanoff, conhecido pelo drama pós-apocalíptico O Dia Depois de Amanhã.

Na época do seu lançamento original, Cópias: De Volta à Vida também foi considerado “confuso” pela crítica especializada, garantindo apenas 11% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama complexa e o elenco de estrelas de Cópias: De Volta à Vida; veja.

De que fala a história de Cópias: De Volta à Vida?

A premissa de Cópias: De Volta à Vida é bastante simples: o filme acompanha a história de um neurocientista que viola as leis da bioética para trazer a família de volta à vida, após a esposa e os filhos morrerem em um acidente de carro.

“Depois de perder a família em um trágico acidente, um neurocientista tenta trazê-los de volta em um experimento de clonagem que gera polêmica e caos”, afirma a sinopse do longa na Netflix.

Em Cópias: De Volta à Vida, William Foster é um brilhante neurocientista que vive um verdadeiro colapso mental após perder a esposa e os três filhos em um acidente.

Utilizando tecnologia de ponta, William inventa um plano ousado e revolucionário para “baixar” as memórias da família e transportá-las para corpos clonados.

Quando o experimento sai do controle, William é obrigado a lidar com a desconfiança de seu parceiro de negócios, com a investigação de uma força policial e com a quebra das mais importantes leis da ética e da ciência.

Como já citamos, o elenco de Cópias: De Volta à Vida é comandado por Keanu Reeves, um dos atores mais famosos da atualidade.

O astro de Matrix e John Wick interpreta o neurocientista William Foster, que faz de tudo para reviver a família morta.

Alice Eve (Punho de Ferro) vive Mona Foster, a esposa de William, falecida no acidente de carro.

Matt, Sophie e Zoe, os filhos de William e Mona, são interpretados por Emjay Anthony (Krampus), Emily Alyn Lind (Gossip Girl) e Aria Leabu (Pamela & Ivy).

Thomas Middleditch (Silicon Valley) vive Ed Whittle, parceiro de pesquisa de William e um dos melhores amigos do cientista.

John Ortiz (Kong: A Ilha da Caveira) é Jones, o patrão de William na empresa de biotecnologia Bionye.

O elenco de Cópias: De Volta à Vida é completado por Nyasha Hatendi (Alex Rider) como Scott, outro integrante do grupo de pesquisa de William.

Cópias: De Volta à Vida já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.