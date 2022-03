Continuação de Godzilla vs Kong é confirmada

Godzilla vs Kong ganhará uma continuação, cujas filmagens devem começar ainda em 2022, informa o Deadline.

Conforme a agência governamental Screen Queensland, da Austrália, a sequência do blockbuster será gravada em Queensland ainda neste ano.

Detalhes sobre a continuação não foram revelados, mas Adam Wingard, diretor de Godzilla vs Kong, já disse em 2021 que “amaria continuar” na franquia.

“O ponto de partida claro que iniciamos, explorando a Terra Oca, acho que há muito mais a fazer lá. Esta é uma pré-história do planeta Terra, de onde vêm todos os titãs. Nós criamos algum mistério neste filme, coisas que eu quero ver resolvidas e exploradas e levadas para o próximo nível”, disse Wingard.

Godzilla vs Kong também foi gravado em Queensland, na Austrália, e arrecadou US$ 468 globalmente, tendo sido lançado também no HBO Max.

A produção de King Kong vs. Godzilla foi anunciada pela Legendary em 2015, antes mesmo do lançamento de Kong: Ilha da Caveira, que começa essa história de filmes.

A ideia dos produtores era “criar uma franquia que unisse Godzilla, Kong e outras super espécies em um novo ecossistema”. Pouco depois, Adam Wingard foi anunciado como o diretor do projeto.

Com o lançamento de Godzilla 2: Rei dos Monstros, a Legendary confirmou que o confronto entre Godzilla e Kong seria ambientado nos dias atuais, com um gorila “mais experiente e envelhecido”.

Godzilla vs. Kong é protagonizado por Alexander Skarsgård, e tem também Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Eiza González em seu elenco.

A descrição de Godzilla vs. Kong diz que a Monarch tenta liderar um mundo ao lado dos Titãs, para que a humanidade fique viva. Porém, facções surgirão tentando manipular os monstros para objetivos próprios.

Isso deve levar ao confronto entre Godzilla e King Kong. O longa já é exibido no exterior.

Godzilla vs. Kong está em cartaz nos cinemas brasileiros.