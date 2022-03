Contra o Gelo: A surpreendente história real por trás do filme

Contra o Gelo chegou à Netflix com uma narrativa que é baseada em uma surpreendente história real.

O longa-metragem é uma adaptação de um livro chamado Two Against the Ice, que conta as memórias do pesquisador Ejnar Mikkelsen.

Ejnar Mikkelsen liderou uma missão de resgate dinamarquesa na Groenlândia entre 1909 e 1912, que recebeu o nome de Expedição Alabama.

O objetivo era, em parte, encontrar os membros desaparecidos de uma famosa expedição anterior.

Esse lado da expedição não teve grande sucesso, mas com a ajuda de Iver P. Iversen, Ejnar Mikkelsen embarcou em uma jornada para provar que a Groenlândia estava sob o território da Dinamarca, e não dos Estados Unidos, como o país alegava.

Uma jornada e tanto

Depois da descoberta inovadora, eles começaram uma jornada de volta que foi ainda mais intensa, passando vários invernos em terreno gelado.

Eles só acabaram sendo resgatados em 19 de julho de 1912, sendo elogiados por sua coragem e perseverança.

Em Contra o Gelo, Nikolaj Coster Waldau e Joe Cole interpretam Ejnar Mikkelsen e Iver P. Iversen, respectivamente.

O primeiro teve um papel de destaque em Game of Thrones, enquanto o segundo é conhecido por seu trabalho em Peaky Blinders.

Contra o Gelo está disponível na Netflix.