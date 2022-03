Coringa 2 ganha atualização decepcionante para fãs da DC

Coringa, com Joaquin Phoenix, provou ser um grande sucesso para a DC. Uma continuação está em desenvolvimento, mas uma atualização sobre o filme pode decepcionar os fãs.

De acordo com o The Ankler (via The Direct), o trabalho no roteiro de Joker 2 ficou mais lento. De acordo com a reportagem, não está claro qual é o problema.

O diretor Todd Phillips, que também está escrevendo o filme, ainda não entregou um rascunho da sequência.

Com rumores de que as filmagens começarão no início de 2023, o atraso relatado pode não ter muito impacto em toda a produção do filme, mas isso pode mudar se o atraso for muito longo.

Vale apontar que a informação vem como rumor. Não foi feita uma declaração oficial sobre o assunto.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.