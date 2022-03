Coringa aparece no filme Batman?

Contém spoilers

O Coringa aparece em Batman, estrelado por Robert Pattinson? A resposta é: sim, mas não é a versão de Joaquin Phoenix!

Na conclusão de Batman, o Charada termina preso no Arkham, irritado e frustrado por seu plano ter fracassado e por Batman estar roubando toda a cena ao ajudar as pessoas de Gotham.

No entanto, ele recebe o apoio do companheiro da cela ao lado, que é um personagem misterioso interpretado por Barry Keoghan, de Eternos.

O nome do personagem nunca é revelado, com Barry Keoghan sendo creditado apenas como um “prisioneiro do Arkham”. No entanto, está bem claro que se trata do Coringa.

Um novo e macabro Coringa

O visual do personagem não é completamente mostrado, mas o que dá para ver indica uma aparência bastante macabra e próxima de alguns quadrinhos.

O jeito de falar também é totalmente semelhante ao do Coringa, sem mencionar a sua risada icônica.

O que a cena indica é que Coringa e Charada terão algum tipo de parceria no futuro.

No entanto, pode não ser em Batman 2, pois o Senhor Frio está sendo indicado como o vilão da possível sequência, embora isto também não esteja confirmado.

Batman está em cartaz nos cinemas.