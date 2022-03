Coringa é revelado em cena deletada de Batman; veja

Foi divulgada uma cena deletada de Batman, mostrando o Coringa, interpretado por Barry Keoghan.

Na cena, Batman visita o Asilo Arkham para descobrir mais sobre o perfil de assassino em série do Charada, onde encontra o Coringa, que ele conheceu em seu primeiro ano de atividade em Gotham.

Confira abaixo a cena deletada de Batman com o Coringa de Barry Keoghan.

Por que a cena foi deletada?

O diretor Matt Reeves já havia mencionado a existência dessa cena deletada de Batman. Ele comentou que a decisão de cortá-la partiu da ideia de que não era tão necessária para a história.

Ainda assim, o Coringa de Barry Keoghan ainda teve uma participação no final de Batman, aparecendo em uma cena em que conversa com o Charada no Asilo Arkham.

O ator Barry Keoghan é conhecido por trabalhos como Eternos, O Sacrifício do Cervo Sagrado e The Green Knight, entre outros.

Ele também apareceu na minissérie Chernobyl, que teve muitos elogios da crítica.

Batman está agora em cartaz nos cinemas.