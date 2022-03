Coringa será o vilão de Batman 2? Diretor responde

Contém spoilers

Batman termina com o Charada conversando com um personagem misterioso no Asilo Arkham, que é nada menos que uma nova versão do Coringa. Mas, isto quer dizer que o personagem será o vilão de Batman 2?

Bem, não exatamente. Falando com o IGN, o diretor Matt Reeves contou que não incluiu a cena do Coringa em Batman para preparar o caminho para Batman 2, e sim para mostrar apenas que as coisas estão para se tornar mais complicadas em Gotham.

“A cena não devia estar lá para preparar o caminho para a sequência. Eu nem sei se o Coringa estará no próximo.”

“Tudo o que eu posso dizer é que é uma versão inicial do personagem. Os problemas, como sempre, estão se formando em Gotham.”

Barry Keoghan como um novo Coringa

Este novo Coringa é interpretado pelo ator Barry Keoghan. O seu rosto não é completamente mostrado, mas dá para ver que o personagem apresenta um visual deformado e macabro, ao contrário de versões anteriores que tiveram uma maquiagem mais simples.

Para Batman 2, um vilão que é muito especulado é o Senhor Frio. Ele esteve em Batman e Robin, sendo interpretado por Arnold Schwarzenegger, mas esta não é exatamente considerada uma versão digna do personagem.

Batman está em cartaz nos cinemas.