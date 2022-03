Daniel Radcliffe diz que se sentia constrangido como Harry Potter

Daniel Radcliffe se tornou um dos astros mais famosos do mundo enquanto estrelava os filmes de Harry Potter. No entanto, o intérprete do bruxinho sentia-se envergonhado durante esse período.

Radcliffe conversou com o Too Fab e foi questionado sobre os papéis anteriores que os deixaram envergonhados.

“Eu acho que honestamente, quando eu estava em Harry Potter e me vestia como um colegial, não parecia a coisa mais legal do mundo na época.”

Ele continuou: “Honestamente, mais tarde eu olhei para trás e disse: ‘Isso foi incrivelmente legal’, e eu sinto isso agora, com certeza”.

Saga Harry Potter continua nos cinemas com Animais Fantásticos

O elenco de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore conta com Eddie Redmayne como o protagonista Newt Scamander.

Ele é acompanhado por Jude Law, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Mads Mikkelsen.

Uma mudança importante é que Mads Mikkelsen assume o papel de Gellert Grindelwald, que antes foi de Johnny Depp.

David Yates retorna para a direção, enquanto Steven Kloves e J.K. Rowling, autora dos livros originais, assinam o roteiro.

Vale lembrar que Rowling também escreveu o texto do segundo filme.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, estreia em 15 de abril de 2022.