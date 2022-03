Daniel Radcliffe responde aos rumores de que será Wolverine

Em entrevista com o Comic Book, o ator Daniel Radcliffe respondeu aos rumores de que interpretará o novo Wolverine da Marvel. Ele é conhecido por seu papel como Harry Potter no cinema.

Embora Daniel Radcliffe possa parecer uma escolha inusitada para Wolverine, alguns fãs acreditam que, com uma boa transformação, ele poderia convencer como o personagem, já que teria a altura certa em relação aos quadrinhos.

Continua depois da publicidade

“Muitas vezes, as pessoas chegam até mim comentando sobre esses rumores de Wolverine. Mas, eu não sei nada disso.”

“Eu gosto que as pessoas digam que o Wolverine é um cara baixinho nos quadrinhos, então um cara baixinho também deveria interpretá-lo. Mas eu não me vejo no papel.”

Daniel Radcliffe não acha que seria escolhido pela Marvel

“Não acho que, depois do Hugh Jackman, eles iriam me escolher. Mas, quem sabe? Prove que estou errado, Marvel.”

Um novo Wolverine deve ser apresentado no reboot de X-Men, do Marvel Studios. No entanto, ainda não há data de lançamento para o projeto.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.