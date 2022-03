DC muda estreia de Adão Negro, com The Rock; veja nova data

Péssimas notícias para os fãs da DC: dois filmes do estúdio tiveram suas datas de estreia adiadas!

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, divulgou em seu Instagram um vídeo em que dá as notícias, focando principalmente no lançamento de Adão Negro: originalmente esperado para chegar em julho nos cinemas, o longa foi agora adiado para o dia 21 de outubro nos Estados Unidos. A data brasileira ainda é incerta.

Adão Negro é dirigido por Jaume Collett-Serra, que já trabalhou com The Rock para o filme Jungle Cruise, disponível no Disney+.

O elenco contará ainda com Aldis Hodge, Noah Centineo, Quintessa Swindell, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer e Bodhi Sabongui.

Confira o anúncio de The Rock:

Outro filme da DC também foi adiado

Além de Adão Negro, o filme animado DC Liga dos Superpets também foi adiado: de maio de 2022, o filme passa agora para o dia 29 de julho, a data anteriormente ocupada pelo filme de The Rock.

Aliás, a nova animação da DC também conta com The Rock no elenco, já que o astro empresta sua voz para o Krypto, o supercão, cachorro do Superman que lidera a equipe de animais de estimação neste filme mais voltado para o público infantil.

DC Liga dos Superpets também conta com as vozes de Keanu Reeves, Kate McKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna. A direção é assinada por Jared Stern e Sam Levine.

Além de Adão Negro e DC Liga dos Superpats, o novo filme de The Flash com Ezra Miller também deve chegar aos cinemas neste ano.