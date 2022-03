Deadpool teve sua estreia no MCU cortada; veja

O Deadpool quase estreou no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, mas teve a participação cortada.

O artista conceitual Andrew Kim (via ScreenRant) compartilhou alguns trabalhos que ele fez para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Um deles mostra o Deadpool lutando contra Próxima Meia-Noite.

Continua depois da publicidade

A personagem apareceu no MCU em Vingadores: Guerra Infinita e chegou a ser morta no filme. Curiosamente, ela deve ter morrido também em Vingadores: Ultimato com o estalo do Homem de Ferro, portanto não haveria como ela aparecer novamente a não ser que o multiverso esteja envolvido.

O ringue em que os dois lutam na arte conceitual é o mesmo em que vemos Wong lutando contra o Abominável em Shang-Chi.

Veja a imagem, abaixo.

Shang-Chi está no Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é um filme de super-heróis baseado no personagem Shang-Chi da Marvel Comics. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é parte do MCU.

O filme é dirigido por Destin Daniel Cretton a partir de um roteiro que escreveu com Dave Callaham e estrelado por Simu Liu como Shang-Chi ao lado de Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung.

No filme, Shang-Chi é forçado a confrontar seu passado após ser atraído para a organização dos Dez Anéis.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis está disponível no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir às produções da Marvel.