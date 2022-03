Depois de detonar filmes de heróis, diretor de O Poderoso Chefão elogia a Marvel

Francis Ford Coppola, diretor de O Poderoso Chefão, já detonou os filmes de super-heróis, mas há um longa-metragem específico da Marvel que ele gostou: Deadpool.

O renomado diretor conversou com a Variety e admitiu ter gostado do longa-metragem com Ryan Reynolds.

“Gostei de Deadpool, achei incrível… O cinema deve iluminar a vida contemporânea e nos fazer entender o que está acontecendo. Então, precisamos que os artistas nos deem uma visão do que está acontecendo”.

A fala de Coppola vem pouco após ter sido confirmado que Shawn Levy, diretor de O Projeto Adam, vai comandar Deadpool 3.

Mais sobre Deadpool 3

Deadpool 3 será o primeiro projeto do Mercenário Tagarela desenvolvido pelo Marvel Studios, depois da aquisição da Fox pela Disney.

Existem rumores de que o Deadpool será trazido para o MCU através de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas isto ainda não está confirmado.

Ainda não se sabe se Deadpool 3 será proibido para menores de 18 anos assim como Deadpool e Deadpool 2. Isso deve ser oficialmente esclarecido em breve.

Ainda não há data de lançamento para Deadpool 3, da Marvel.

