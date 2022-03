“Desastre”: O que os críticos acharam de Morbius, filme da Marvel

Morbius chegou aos cinemas e o filme com Jared Leto não está conquistando críticas muito positivas. De fato, esse pode ser o pior filme de super-heróis em anos.

No Rotten Tomatoes, o longa-metragem da Sony em associação com a Marvel acumula apenas 21% de aprovação dos críticos, com 71 análises computadas. Já no Metacritic, a nota é de 37, com 24 críticas levadas em conta.

Spencer Perry, do ComicBook, escreveu: “Morbius é a pior isca de continuação para um filme em anos, apresentando uma conclusão abrupta, que parece que refilmagens e pré-visualização se entrelaçaram. Uma tentativa apressadamente planejada de uma provocação que só causará especulações indutoras de dor de cabeça”.

Clarisse Loughrey, do The Independent, disse: “Não pode ser descrito como o desastre selvagem e desenfreado que alguns esperavam secretamente, porque isso implicaria algum nível de risco criativo. Não, este é o produto sem sabor de muitas reuniões do conselho”.

Chris Evangelista, do /Film escreveu: “Não há energia para ser encontrada no filme; nada nem perto de uma faísca. Todo mundo passa pelo filme como se estivesse sofrendo de ressaca”.

Brian Truitt, do USA Today, também detonou Morbius: “A maioria dos filmes do MCU e alguns dos filmes recentes da DC, como O Esquadrão Suicida, são estudos de caso sobre a melhor forma de introduzir personagens obscuros de super-heróis na tela. Morbius parece estar preso entre os filmes mais sem brilho do início a meados dos anos 2000 à la Elektra. Mesmo as cenas de meio-créditos que tentam trazer o papel de Leto para uma paisagem maior acabam sendo mais confusas do que legais. Em vez de fantástico, Morbius é apenas um sugador de almas”.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius está em exibição nos cinemas brasileiros.