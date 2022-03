Detalhe em Batman está distraindo espectadores; veja o que

O novo filme do Batman, com Robert Pattinson no papel principal, está fazendo sucesso nos cinemas do mundo todo. Só em seu primeiro fim de semana de exibições, o filme garantiu 134 milhões de dólares. O longa foi muito elogiado por sua trama criativa e pela caracterização dos personagens – mas um detalhe especial tem chamado a atenção dos espectadores.

“Nos dois anos em que protegeu as ruas como Batman, provocando medo no coração dos criminosos, Bruce Wayne mergulhou nas sombras de Gotham City. Quando um assassino mira a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, um rastro de pistas enigmáticas leva Batman a investigar o submundo da cidade”, informa a sinopse oficial de Batman.

Além de Robert Pattinson como Bruce Wayne, Batman conta com Zoë Kravitz como a Mulher-Gato, Colin Farrell como o Pinguim e Paul Dano como o Charada.

O site CheatSheet explicou qual é o detalhe do novo Batman que está tirando o sono dos fãs da DC; confira abaixo e veja se você percebeu.

O detalhe mais interessante da trilha sonora de Batman

Desde sua estreia, Batman garantiu 88% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Os aspectos mais elogiados foram a direção de Matt Reeves e a fotografia de Greig Fraser.

Por outro lado, muitos fãs admitiram ter se distraído com a trilha sonora do filme. Alguns não conseguiram evitar a associação do tema do longa à “Marcha Imperial” da franquia Star Wars.

“Alguém percebeu que a trilha sonora de Batman se parece muito com a de Star Wars? Eu só conseguia pensar no Darth Vader”, comentou um fã no Reddit.

Na rede social, inúmeros usuários perceberam a semelhança entre a trilha sonora de Batman e a de Star Wars.

“Foi muito difícil para mim superar isso, já que tudo que eu ouvia era a música de Star Wars. Acho que a ausência daquele último ‘dun dun dun’ realmente estragou tudo”, comentou outro fã;

Mas para outros espectadores, a trilha sonora de Batman é perfeita, e faz um ótimo trabalho ao realçar a temática da jornada do herói.

“A trilha sonora é uma obra de arte. E eu adorei a maneira que certas músicas se encaixaram perfeitamente com os sons das cenas”, avaliou outro fã.

Michael Giacchino, ganhador do Grammy, Oscar e Emmy, é o compositor da trilha sonora de Batman.

O músico também é responsável pela trilha de alguns dos filmes mais populares dos últimos anos, como Ratatouille, Os Incríveis 2, os novos filmes de Planeta dos Macacos, Doutor Estranho, Jurassic World e Homem-Aranha.

Além disso, Giacchino também produziu a trilha sonora de Rogue One: Uma História Star Wars em 2016.

“O Michael trouxe alma, trouxe terror e trouxe toda a atmosfera emocional que o filme precisava. Você pode sentir como ele se expressa pela trilha sonora da história”, comentou o diretor Matt Reeves em uma entrevista recente.

Batman, com Robert Pattinson, está em cartaz nos cinemas brasileiros.