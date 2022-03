Detalhe em Encanto torna relação entre Mirabel e irmã ainda mais triste

Um dos aspectos mais importantes de Encanto é o relacionamento entre Mirabel e a irmã dela, Isabela. As duas não se entendem e há um detalhe que torna tudo ainda mais triste.

O diretor Jared Bush ocasionalmente responde perguntas dos fãs do filme da Disney nas redes sociais. E uma delas foi sobre a distância entre as duas irmãs.

Bush disse (via ScreenRant) que as duas cresceram separadas porque “elas não conseguiam enxergar as dificuldades que cada uma delas passava, visto que estavam focadas nos próprios problemas”.

Segundo o diretor de Encanto, essa distância foi só aumentando com o tempo. E ele divulgou uma informação que deixa tudo mais trágico.

“Eu imagino que elas eram mais próximas quando jovens”, disse o diretor. Pelo jeito, quando crianças, elas eram amigas.

Encanto está no Disney+

Encanto é uma animação dirigida por Byron Howard e Jared Bush. O roteiro teve desenvolvimento por Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda e Jared Bush.

Confira abaixo uma sinopse da animação de grande sucesso.

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto.”

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.”

