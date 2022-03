Detalhes pequenos que você não notou em O Projeto Adam

Contém spoilers

O Projeto Adam é um dos grandes novos lançamentos da Netflix, com Ryan Reynolds como protagonista e Shawn Levy como diretor.

Esses dois tiveram uma parceria que divertiu o público em Free Guy: Assumindo o Controle e, desta vez, eles novamente conseguiram entregar uma história divertida.

Continue lendo para conferir uma lista com pequenos detalhes que você pode não ter notado em O Projeto Adam, com Ryan Reynolds.

Um nome com significado

Em O Projeto Adam, o cachorro de Adam se chama Hawking, o que é uma óbvia referência ao conhecido cientista Stephen Hawking.

Curiosamente, essa referência se conecta com o resto do enredo porque Stephen Hawking era conhecido por duvidar da possibilidade de viagens no tempo, o que é abordado em O Projeto Adam.

O cientista constantemente zombava da teoria da viagem no tempo, embora acreditasse que era possível que existissem linhas do tempo e dimensões alternativas.

Homenagens para clássicos do cinema

De certa forma, O Projeto Adam é uma grande homenagem para o cinema de épocas passadas.

Como tal, existem várias referências para clássicos como De Volta para o Futuro 2, A Outra Face, Star Wars e O Exterminador do Futuro.

Referência a super-heróis

Em uma cena rápida de O Projeto Adam, vemos uma caixa de armazenamento que está cheia de adesivos, com alguns desses sendo imagens de super-heróis.

O elenco está cheio de atores que sabem o que é interpretar um personagem de quadrinhos. Ryan Reynolds é o Deadpool, enquanto Mark Ruffalo interpreta o Hulk no MCU.

Além disso, Zoë Saldaña é a Gamora de Guardiões da Galáxia, enquanto Jennifer Garner deu vida à Elektra em Demolidor – O Homem sem Medo.

Um prenúncio acidental

Em uma cena de O Projeto Adam, Louis comenta que a Física é um trabalho complicado porque você lida com problemas que só serão resolvidos pelas próximas gerações.

Ou seja, você morre antes que o trabalho de sua vida termine.

Isso serve como um triste prenúncio do próprio destino do personagem, já que o trabalho de sua vida só consegue ser concluído graças ao seu filho.

O Projeto Adam está agora disponível na Netflix.