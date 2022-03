Diretor de Batman comenta futuras aparições de Coringa

O Coringa de Batman tem dado o que falar. Interpretado por Barry Keoghan, ele não chegou a aparecer com clareza no filme em si, mas uma cena deletada mostra um diálogo entre ele e o herói vivido por Robert Pattinson.

Ao conversar com a Variety, Matt Reeves falou sobre possíveis aparições do Coringa no futuro desse universo estabelecido no filme.

Ele indicou que “podem existir lugares” em que o personagem pode aparecer e citou a série de Arkham do HBO Max.

“Podem existir lugares. Há coisas que estou muito interessado em fazer em um espaço Arkham, potencialmente para o HBO Max. Há coisas sobre as quais falamos lá. Então é muito possível. Também não é impossível que haja alguma história que volte onde o Coringa entra em nosso mundo”, disse o diretor de Batman.

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.