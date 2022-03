Diretor de Deadpool 3 dá má notícia para os fãs

Todos os fãs de Deadpool ficaram muito felizes com a notícia de que Shawn Levy irá dirigir o terceiro filme da franquia, mas ele tem uma péssima notícia para dar.

Após trabalhar com Ryan Reynolds na comédia Free Guy: Assumindo o Controle e na ficção científica O Projeto Adam, Shawn Levy assinará mais um projeto ao lado do ator, mas ainda vai demorar para isso acontecer.

No Twitter, o editor chefe da Collider escreveu que Shawn Levy está se preparando para All the Light You Cannot See, da Netflix, e que ainda está envolvido nas temporadas finais de Stranger Things, então as gravações de Deadpool 3 nãod evem começar ainda neste ano.

Em resposta, Shawn Levy comentou: “Tudo issoé verdade. Mal posso esperar para descansar quando estiver morto. Até lá, no entanto: VAMOS LÁ!”

Confira o tweet:

All very true. Cannot wait to rest when I’m dead . Till then, though: let’s GOOOOO! https://t.co/NiKbwewAzp — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) March 12, 2022

Deadpool 3 está vindo aí!

O presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o próximo filme de Ryan Reynolds, Deadpool 3, tem uma janela de lançamento. É uma boa notícia para o desenvolvimento da sequência.

Ao falar com o Comic Book, Kevin Feige não revelou quando o filme seria lançado, mas afirmou que o Marvel Studios tinha uma janela de data de lançamento em mente para Deadpool 3:

“Já temos uma janela de lançamento. E o roteiro está sendo elaborado e Ryan está trabalhando arduamente nele com nossas escritoras enquanto conversamos.”

O roteiro de Deadpool 3 está sendo desenvolvido pelas irmãs Molyneux. Ryan Reynolds também está colaborando no desenvolvimento, e Shawn Levy assume a direção do projeto.