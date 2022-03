Diretor de Homem-Aranha quer fazer filme do Batman

Matt Reeves agora está no comando dos filmes do Batman nos cinemas, mas há outro famoso diretor interessado no personagem: Sam Raimi, da trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire.

O diretor, que agora trabalha em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, revelou ter interesse em fazer um filme do Homem-Morcego de Gotham.

Durante entrevista à Empire (via CBR), o diretor falou sobre Doutor Estranho e o atual cenário dos filmes de super-heróis.

Com The Batman de Matt Reeves sendo lançado com ótimas críticas, Raimi refletiu sobre seu desejo de dirigir o personagem, dizendo: “Eu sempre amei Batman. Se eu visse o Bat-Sinal no ar, eu viria correndo”.

Essa não é a primeira vez que Raimi, também conhecido por Evil Dead (os originais, não o remake) e Arraste-me Para o Inferno, demonstra interesse no Batman.

No começo dos anos 1990, ele disse que estava interessado em dirigir um filme do herói, quando Tim Burton deixou a direção de Batman Eternamente.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.