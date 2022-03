Diretor de Liga da Justiça reage à vitória do seu filme no Oscar

No Oscar 2022, a Academia inovou ao abrir pela primeira vez, duas categorias de voto popular: Filme Favorito e Momento Favorito!

O cineasta Zack Snyder levou a melhor entre o carinho dos públicos, garantindo a vitória nas duas categorias.

Seu filme Liga da Justiça, edição Snyder’s Cut que chegou em 2021 ao catálogo da HBO Max, teve uma cena de The Flash escolhida como a preferida dos fãs, enquanto o filme Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, da Netflix, se garantiu como o filme favorito dos espetadores.

Na internet, o cineasta comemorou a vitória: “incrível”, escreve ao compartilhar o vídeo do momento em que a vitória de Liga da Justiça foi anunciada.

Já em Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, o cineasta comenta: “[Vocês são] literalmente os melhores fãs de todos os tempos!!!!”

Tudo sobre Army of the Dead 2 na Netflix

Em uma entrevista recente, Zack Snyder falou sobre a continuação de Army of the Dead e analisou uma das teorias mais compartilhadas pelos fãs, que afirma que o longa é ambientado em um loop temporal.

“Sou um grande fã dessas entrelinhas míticas. Em toda a diversão desse loop temporal, existem muitos aprimoramentos legais que podemos fazer. Mal posso esperar para produzir essa sequência e ver como todas essas coisas vão se manifestar”, comentou o diretor.

Sobre o elenco de Planet of the Dead, pouco se sabe. Como grande parte da equipe original morre ao final do primeiro filme, é difícil saber quem vai voltar. Do elenco principal, apenas Vanderohe e Kate (Ella Purnell) terminam a história vivos. Ou seja, tudo indica que ambos devem retornar na continuação.

Fãs também apontam que diversos integrantes originais da equipe podem ainda estar vivos, já que as cenas de suas mortes ou a imagem dos cadáveres não chegou a ser mostrada em Army of the Dead.

Já sobre a estreia de Planet of the Dead, as informações são ainda mais escassas. De acordo com a análise do site Cosmopolitan, o longa só deve chegar ao catálogo da Netflix no final de 2023. Atualmente, Zack Snyder se dedica a Rebel Moon, seu novo projeto na Netflix, inspirado pela franquia Star Wars.