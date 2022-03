Diretor de Morbius revela que sabe grande segredo do MCU

Morbius pode não fazer parte do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), mas o diretor do filme, Daniel Espinosa foi contado sobre alguns segredos dos filmes da Marvel Studios mesmo assim.

O diretor conversou com o Digital Spy e fez piada sobre os segredos da Marvel, revelando ter precisado guardar uma grande informação sobre o MCU.

“Tive momentos em que eles me levavam para uma sala à prova de som e injetavam um pequeno chip em meu cérebro e diziam certas coisas e então você podia sair”, brincou. “Você tem que saber certas coisas sobre para onde tudo caminha, mas elas me permitiram desenvolver a ideia da imagem e também o estilo”.

“Quando começamos [as filmagens], Vingadores: Ultimato também não havia sido lançado. Havia toneladas de pequenos segredos. Lembro-me de quando alguém sussurrou para mim que Tony Stark ia morrer. Esses eram segredos que eu tinha que guardar muito bem”.

Mais sobre Morbius

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius chega em 31 de março nos cinemas brasileiros.