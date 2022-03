Diretor de O Projeto Adam explica viagem no tempo do filme da Netflix

Viagem no tempo costuma dar muito nó na cabeça dos fãs quando é o aspecto central de um filme, vide Vingadores: Ultimato, De Volta Para o Futuro, O Exterminador do Futuro e outros. O Projeto Adam traz esse elemento e o diretor explicou como funciona a viagem no tempo do filme da Netflix.

Segundo Shawn Levy (via ScreenRant), ele queria construir algo mais pé no chão na obra, embora não seja especialista no assunto.

“Vou começar dizendo que Ryan e eu não somos fanáticos do gênero de viagem no tempo, então o objetivo era fazer um filme de viagem no tempo que parecesse realmente fundamentado e com personagens em primeiro plano, com diversão, aventura e coração e não ficasse muito atolado nas regras. Basicamente, uma pessoa não tem suas memórias reconciliadas, ou seja eles não se lembram de algo que aconteceu com eles até voltarem ao que nós, neste filme, chamamos de tempo fixo”.

“Tentamos tirar as regras do caminho para que as pessoas possam apenas aproveitar o passeio e ter uma experiência visceral em vez de uma experiência cerebral. Nossa regra é que, se você morrer fora de seu tempo fixo, você terá apenas esse esfregaço molecular, o que Ryan chamou de ‘skittles digitais’. Então, de repente, criar uma regra de viagem no tempo, que podemos fazer, nos libertou para fazer todo tipo de ação que provavelmente seria muito sangrenta se estivéssemos realmente fazendo a morte literal. Então, apenas a liberdade de escrever as regras foi muito, muito divertido”.

Mais sobre O Projeto Adam

“Para entender o passado e salvar o futuro, um piloto viaja no tempo e se une ao pai falecido e a uma versão mais jovem de si mesmo”, diz a sinopse oficial do filme.

A direção é de Shawn Levy, conhecido por Free Guy: Assumindo o Controle, Stranger Things e a trilogia Uma Noite no Museu.

O roteiro é de Jonathan Tropper, T.S. Nowlin, Jennifer Flackett and Mark Levin.

Além de Ryan Reynolds, o elenco de O Projeto Adam conta com Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, Catherine Keener e Zoe Saldaña.

O Projeto Adam estreia em 11 de março de 2022, na Netflix.