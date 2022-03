Diretor de Pantera Negra é confundido com assaltante de banco

Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, foi confundido com um assaltante de banco nos EUA e chegou a ser algemado pela polícia.

O próprio cineasta contou sobre o ocorrido à Variety. Ele foi, em janeiro, à uma agência do Bank of America, na intenção de sacar US$ 12 mil. Ele vestia uma máscara contra COVID-19, chapéu e óculos escuros.

“Eu gostaria de retirar $ 12.000 em dinheiro da minha conta corrente. Por favor, faça a contagem de dinheiro em outro lugar. Eu gostaria de ser discreto”, disse o diretor.

Para piorar a situação, o caixa não acionou fisicamente o alarme. O sistema do banco registrou esse valor como tentativa de roubo e, em seguida, a funcionária discutiu com seu supervisor. Então chamaram a polícia.

A polícia também deteve duas pessoas que esperavam o diretor de Pantera Negra do lado de fora em seu carro. Coogler foi algemado, mas liberado mais tarde.

“Esta situação nunca deveria ter acontecido”, explicou ele à Variety. “No entanto, o Bank of America trabalhou comigo e resolveu o assunto para minha satisfação e seguimos em frente”.

Pantera Negra 2 chega nos cinemas

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um filme de super-herói baseado no personagem da Marvel Comics, Pantera Negra.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência de Pantera Negra de 2018 e parte do MCU.

O filme está sendo dirigido por Ryan Coogler, que co-escreveu o roteiro com Joe Robert Cole, e é estrelado por Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke e Angela Bassett.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022. Já What If? (E Se?) tem uma temporada disponível no Disney+.

