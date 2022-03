Diretor de Thor 3 e 4 mentiu para a Marvel

Taika Waititi deu um conselho polêmico aos espectadores. O diretor disse que conseguiu o trabalho de Thor: Ragnarok na Marvel ao mentir.

O filme do Deus do Trovão foi elogiado, o que deu mais um projeto ao cineasta. Waititi está trabalhando em Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão.

Continua depois da publicidade

No The Late Late Show with James Corden, o diretor disse que mentiu nos primeiros contatos da Marvel e disse sim para tudo. Essa foi a entrada dele no MCU.

“Diga sim para tudo. Absolutamente, posso fazer tudo. Não vou decepcionar vocês. Sabe, se você quer um trabalho, você tem que mentir. Você tem que fingir”, disse o diretor, em um tom de humor.

Confira abaixo o vídeo da entrevista com o diretor de Thor 4.

Thor 4 (Thor: Amor e Trovão) chega em breve nos cinemas

Chris Hemsworth retorna para interpretar o Deus do Trovão no quarto filme solo de Thor (Thor: Amor e Trovão), a nona vez que ele interpreta o personagem no MCU.

Ele estrelou todos os quatro filmes de Thor, todos os quatro filmes dos Vingadores, e ele apareceu brevemente em uma cena pós-créditos de Doutor Estranho.

Chris Hemsworth não será o único rosto familiar que aparecerá em Thor: Amor e Trovão quando chegar em 2022. Tessa Thompson mais uma vez assumirá o papel de Valquíria, enquanto Natalie Portman finalmente reprisa seu papel como Jane Foster dos dois primeiros filmes do Thor, e Jaimie Alexander retorna como Lady Sif.

Os atores de Guardiões da Galáxia, Chris Pratt, Karen Gillan e Sean Gunn, também se juntaram ao projeto.

O vencedor do Oscar e novato no MCU, Christian Bale, assumirá o papel de Gorr, o Carniceiro dos Deuses, o principal antagonista do filme. Ao mesmo tempo, Russell Crowe aparece como Zeus.

Thor 4, ou Thor: Amor e Trovão, tem previsão para 8 de julho de 2022. Os outros filmes podem ser vistos no Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+ e ver os filmes de Thor.