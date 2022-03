Diretor perdeu interesse em Superman por causa de fãs

Diretor que trabalhou em Shazam!, David F. Sandberg já teve o interesse em trabalhar em uma adaptação do Superman.

No entanto, esse interesse hoje não existe mais, e é por causa de alguns fãs.

Respondendo aos internautas no Instagram, David F. Sandberg disse que está contente com a franquia do Shazam porque é algo que pode ser feito em uma escala menor, sem a pressão de corresponder a tantas expectativas.

“Em um ponto, eu teria dito que me interesso pelo Superman. Mas são tantas expectativas diferentes e os fãs são tão hardcore que você certamente vai irritar várias pessoas, não importa o que você faça.”

“Veja como as pessoas reagiram a Star Wars: Os Últimos Jedi. Eu quero ficar longe de coisas assim.”

“Gostei de Shazam! porque ainda não haviam sido feitas tantas adaptações. Então, dava para controlar um pouco mais.”

Foco apenas em Shazam

David F. Sandberg acrescentou que também não se interessa por uma produção da Liga da Justiça.

“Acho que estaria em uma escala grande demais para mim. Seriam muitas as expectativas também.”

David F. Sandberg retorna como o diretor de Shazam! Fury of the Gods, que chega aos cinemas em 16 de dezembro de 2022.