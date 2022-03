Diretora de Eternos enfim reage à recepção morna do filme

Eternos, da Marvel, não foi tão em recebido pelo público assim, mas a diretora Chloé Zhao já esperava isso.

Em entrevista recente à Empire Magazine, a diretora revelo que o filme era originalmente esperado para ser lançado perto de Vingadores: Ultimato, mas a pandemia fez esses planos mudarem e, consequentemente, afetou o filme também.

Para Zhao, o filme é sobre “ter uma crise existencial”, e ela entende completamente por que alguns fãs ficaram desanimados com isso. Em suas palavras: “Eternos foi planejado para ser lançado logo após Ultimato, e não em um momento em que todos estão tendo uma crise existencial. O filme em si é sobre uma crise existencial, tanto para a humanidade quanto para Deus. Então acho que definitivamente imaginamos que isso aconteceria”, comenta sobre a recepção do público.

“Acho que a necessidade de consenso é um obstáculo para qualquer processo criativo autêntico. Assim como é um obstáculo viver uma vida autêntica como pessoa. Eu tenho recebido alguns consenso e divisões sobre meu trabalho. Nenhum deles tem qualquer influência real sobre mim como artista, porque toda vez que eu tenho a sorte de criar, aprendo com o processo. Com o que tive sucesso e com o que falhei. Mas esse processo de aprendizado é um assunto muito íntimo. Qualquer coisa além disso, para mim, é apenas uma parte do ecossistema que existe devido à natureza da indústria em que estamos. Como uma flor ou uma rocha, reconheço e aprecio sua presença.”, completa.

Mais sobre Eternos

Dirigido por Chloé Zhao, vencedora do Oscar de Melhor Direção, Eternos é um dos filmes do MCU e chegou aos cinemas em 2021.

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que eles saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

O filme já está disponível no Disney+.