Diretora explica decisão de Mei no final de Red: Crescer é Uma Fera

Red: Crescer é Uma Fera foi lançado em março no Disneu+ e conquistou uma legião de fãs em todo o mundo com sua história sobre o amadurecimento feminino, contada através de metáforas com uma recém adolescente que se transforma em panda vermelho quando sente as emoções à flor da pele.

No filme, a personagem Mei descobre que pode pôr um fim, aos seus dias de panda, mas quando a data para o ritual finalmente chega ela percebe que é muito mais feliz sendo quem ela realmente é, mesmo que isso inclua se transformar em um gigante panda vermelho de vez em quando.

A diretora do filme, Domee Shi, conta em entrevista à Vanity Fair que a decisão de Mei foi tomada como uma forma de abraçar suas imperfeições e suas origens.

“Foi importante para nós fazer de Mei a primeira de sua família a abraçar o panda, porque isso, eu acho, diz muito sobre como a nova geração abraça todas as falhas e bagunças que a geração mais velha – nem mesmo por sua própria escolha! Tipo, elas quase foram forçada a se afastar para sobreviver em um mundo mais cruel. Em suas palavras:

“Nós temos essa cena com as tias onde Mei estava tipo, por que vocês não ficam com seus pandas, vamos lá, sejam como eu! E elas dizem ‘nós gostamos de nossas vidas calmas e agradáveis ​​agora, não precisamos disso’, ‘garota, eu tenho setenta anos’, ‘eu quero voltar a assistir minhas novelas na TV e apenas tirar uma soneca’. Eu estava pensando nessa cena na minha cabeça, como eu falaria com minhas próprias tias. Essa parecia a resposta mais eficaz delas. Se eu dissesse, ‘vamos lá, vamos festejar no Castro’, elas ficariam tipo, ‘nós respeitamos que você esteja fazendo isso, mas nós temos nossa própria coisa’, ‘estamos confortáveis ​​assim’, ‘esta é a nossa escolha’.”

“Então, minha esperança era que não estivéssemos julgando a geração mais velha que decidiu viver de uma certa maneira, e também não julgássemos Mei. Todas as mulheres podem optar por abraçar ou se livrar de seus pandas”, conclui a diretora.

Conheça a trama de Red: Crescer é uma Fera

Red: Crescer é uma Fera é ambientada na cidade canadense de Toronto, no início dos anos 2000. O longa é o primeiro projeto da Pix a se passar no país.

A trama acompanha a história de Mei Mei, uma garotinha de 13 anos que se transforma em um gigante panda vermelho sempre que fica muito estressada ou animada.

Eventualmente, ela descobre que essa transformação faz parte da história de sua família e é reversível, mas o processo poderá custar caro para ela, já que o ritual será realizado bem na noite do show de sua boyband preferida.

