Doutor Estranho 2 deixará felizes os fãs DESTE filme de terror

Se você é fã de Uma Noite Alucinante 2, provavelmente vai querer assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Foi o que indicou o presidente da Marvel, Kevin Feige.

Em uma entrevista com a Empire, Kevin Feige disse que o diretor Sam Raimi teve liberdade para trabalhar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Na verdade, o que eles queriam era justamente que o cineasta trouxesse um pouco de sua identidade tão conhecida.

“É um filme com a cara do Sam Raimi. Os fãs de Uma Noite Alucinante 2 ficarão muito felizes.”

“Nós só demos pequenas notas, tipo: ‘Essa ação é legal – você está competindo com Vingadores e Homem-Aranha -, mas não se esqueça da parte de Sam Raimi.'”

Um clássico de Sam Raimi

Uma Noite Alucinante 2 foi dirigido por Sam Raimi quando o cineasta ainda estava concretizando a sua carreira.

É uma sequência de Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio, sendo que conseguiu uma recepção ainda melhor com o público e com os críticos.

Apesar de ser um filme de terror, também há uma boa dose de comédia, com cenas completamente insanas e absurdas.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

