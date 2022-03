Doutor Estranho 2 é “ousado” e “extraordinário”

“Ousado” e “extraordinário” são os adjetivos que estão sendo usados para falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, novo filme da Marvel que chega em maio aos cinemas.

Em entrevista a Empire Magazine, a estrela Rachel McAdams, que reprisa seu papel como Christine Palmer em Doutor Estranho 2, promete que o filme de Sam Raimi para o MCU será surpreendente.

Eu suas palavras: “Existem algumas ideias muito ousadas e alguns testes extraordinários sobre Strange e encontros. Há algumas conclusões muito inesperadas. É fascinante explorar o que aconteceria se tivesse uma realidade alternativa que você pudesse visitar e toda a bagunça que poderia acontecer.”

Rachel McAdams apareceu no primeiro filme de Doutor Estranho como a ex-namorada de Stephen Strange, pela qual ele ainda possui sentimentos. Eles não ficaram juntos no filme, mas parece que algo colocará os dos no mesmo caminho novamente.

Confira o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura:

Doutor Estranho 2 vem aí

A direção de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é de Sam Raimi. Ele é conhecido por seu trabalho na primeira trilogia do Homem-Aranha, estrelada por Tobey Maguire.

Já o roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, de Loki.

Assim como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) contará com diversas participações especiais, como do Professor Xavier, interpretado por Patrick Stewart.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

