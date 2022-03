Doutor Estranho 2 será tão grande quanto Homem-Aranha 3, diz ator

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) pode ter o mesmo nível de sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3).

Pelo menos é o que diz o ator Benedict Cumberbatch.

Falando com a Empire, o astro destacou a grande ambição de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), dizendo que acredita que será um grande sucesso com os fãs.

“É um grande filme. Muito grande. Vai causar um tumulto absoluto. Se conseguir alcançar o nível de ambição que pretende, teremos um sucesso do nível de Homem-Aranha. Essa é a minha aposta.”

Filme de Sam Raimi

A direção de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é de Sam Raimi. Ele é conhecido por seu trabalho na primeira trilogia do Homem-Aranha, estrelada por Tobey Maguire.

Já o roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, de Loki.

Assim como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) contará com diversas participações especiais, como do Professor Xavier, interpretado por Patrick Stewart.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

