Doutor Estranho 2 terá conexões “inesperadas” com o resto do MCU, aponta chefe da Disney

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) promete ser um filme bem diferente da Marvel e o CEO da Disney, Bob Chapek, fez grande promessa sobre a obra.

Em reunião com os investidores da Disney, Chapek falou sobre o vindouro filme da Marvel e disse que ele tem conexões “inesperadas”.

“Da Marvel Studios, temos o tão esperado longa-metragem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreia nos cinemas em 6 de maio [dia 5 no Brasil]”, começou Bob Chapek.

“Com um elenco extraordinário liderado por Benedict Cumberbatch, este filme realmente ultrapassa os limites da narrativa e conecta o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) de maneiras inesperadas. Mal posso esperar para que todos vejam”, continuou o executivo.

Doutor Estranho 2 chega em breve nos cinemas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

