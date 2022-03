Downey Jr revela falas finais do Homem de Ferro que foram rejeitadas

A última fala de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro ecoa as palavras finais dele no primeiro filme do Universo Cinematográfico Marvel. Mas outras falas foram rejeitadas até chegarem ao icônico “Eu sou o Homem de Ferro”.

O astro participou do podcast HypochondriActor e foi questionado sobre as palavras finais dele em Vingadores: Ultimato.

“A resposta correta é ‘Eu sou o Homem de Ferro’, mas eu tinha tantas falas alternativas que queria apresentar”, disse ele. “Oh Deus, deixe-me pensar. Eram todas as falas super espertinhas como se eu estivesse tentando ser inteligente, ou coisas idiotas como ‘Você está tão f*dido’ ou o que quer que seja”. O ator, então se lembrou do que ia dizer: “Oh, snap'”.

Snap, em inglês quer dizer estalo, mas também pode ser usado como expressão “oh, snap”, no sentido de “ah, é mesmo”.

No fim, ele considerou o Eu sou o Homem de Ferro perfeito, visto que fecha o arco do personagem de forma circular.

Personagem icônico do MCU

Robert Downey Jr. se despediu de seu papel como Tony Stark, o Homem de Ferro, em Vingadores: Ultimato.

A despedida emocionou os fãs da Marvel, e embora muitos torçam por seu retorno, outros acreditam que a sua história já está concluída da melhor maneira.

Curiosamente, existem rumores de que o Homem de Ferro estará em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas não da maneira tradicional.

Seria na verdade uma variante de Tony Stark do multiverso, possivelmente com Tom Cruise assumindo o papel.

Tom Cruise, para quem não sabe, quase interpretou o Homem de Ferro antes de Robert Downey Jr. ser contratado para o papel.

Portanto, seria uma brincadeira da Marvel em referência a como as coisas poderiam ter sido diferentes no MCU.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), da Marvel, chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

