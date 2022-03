Duna foi inspirado em experiência ruim do diretor com drogas

Duna, baseado no livro homônimo de Frank Herbert, foi um filme tão bom que conquistou algumas indicações ao Oscar. Em uma de suas cenas mais icônicas, o protagonista Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, tem visões que foram inspiradas em uma experiência pessoal do diretor.

Denis Villeneuve, que assina a direção do projeto, abriu o jogo em entrevista ao Directors Guild of America que as visões do personagem foram baseadas em suas próprias durante uma “bad trip”, como é chamado nos Estados Unidos a “brisa” causada pelo uso de drogas.

Ele conta: “A verdade é que uma coisa que me ajudou tremendamente a dirigir Timothée [Chalamet] é que meu filho fez um bolo de banana alguns meses antes de filmarmos o filme, e o bolo de banana era muito ‘picante’ e eu tive a pior brisa da minha vida. Mas me ajudou tremendamente.”

O diretor continua: “Parece estúpido, mas é bom experimentar as coisas às vezes. Aquela viagem com maconha me ajudou profundamente a direcionar Timothée nas visões, a explicar a ele o estado que eu estava procurando e, estranhamente, quando eu mencionei a experiência do bolo de banana para Timothee, ele entendeu! Aqui está a verdade. Não tente isso!”

A experiência pode ter sido complicada, mas como o próprio diretor comenta, ao menos serviu para seu trabalhando no processo criativo e de direção de Duna, indicado ao Oscar.

A história de Duna, disponível no HBO Max

“Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo.

Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver”, afirma a sinopse de Duna.

Nesse épico, Timothée Chalamet fica como Paul Atreides. Mas, os outros personagens são interpretados por nomes conhecidos do cinema atual, principalmente dos filmes de heróis da Marvel e DC. Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert.

Duna pode ser conferido na HBO Max.