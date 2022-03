Dylan O’Brien explica ausência em filme de Teen Wolf

Teen Wolf em breve ganhará um longa-metragem, mas não contará com Dylan O’Brien, que participou da popular série de TV.

Falando com a Variety, o ator explicou a sua ausência na produção, confirmando que ele não retornar é uma decisão que partiu dele mesmo.

“Foi uma decisão difícil. Muita coisa aconteceu. Eu adoro a série. Adoro as pessoas com as quais eu trabalhei. Eu tentei fazer funcionar, mas tudo aconteceu muito rápido.”

Filme de Teen Wolf não terá Dylan O’Brien

“Nós não sabíamos que esse projeto estava em desenvolvimento e eles meio que apareceram com ele do nada. É uma coisa boa porque a série é muito querida, então chegamos a conversar.”

“Mas no fim das contas, acho que eu saí de uma maneira muito boa. Eu ainda quero deixar assim. Eu desejo sorte para todos e vou assistir no dia do lançamento.”

“Espero que seja ótimo, mas não vou participar.”

No Brasil, Teen Wolf, com Dylan O’Brien, está disponível na Netflix.