Dylan O’Brien responde ao rumor de que será Asa Noturna na DC

A DC conta com inúmeros projetos em desenvolvimento, como os filmes do Flash e Aquaman. Há rumores de que Dylan O’Brien, de Teen Wolf, pode viver o Asa Noturna nos cinemas.

Nos quadrinhos, Asa Noturna é a identidade assumida por Dick Grayson (o primeiro Robin), quando ele decide sair da sombra do Batman.

Embora o filme do Batman com Robert Pattinson não tenha introduzido um Robin, pode ser que vejamos um filme solo do Asa Noturna futuramente. O’Brien, no entanto, não parece saber de qualquer coisa sobre o projeto.

Relatado pelo Post Cred Pod, a estrela de Teen Wolf esclareceu que nunca ouviu nada oficial em termos do papel de super-herói. No entanto, O’Brien em algum momento descobriu que circulavam rumores sobre ele ser escalado como Asa Noturna, chegando a verificar com seu empresário se havia alguma verdade nisso.

“Eu estou ciente disso, eu já vi muito disso. Eu não ouvi nada sobre isso no lado profissional, mas é legal que tenha chegado até mim, a ponto de eu perguntar ao meu empresário ‘Isso é mesmo uma coisa real?’, disse Dylan O’Brien.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas.