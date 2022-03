Elenco de Top Gun 2 comenta comportamento de Tom Cruise no set

Fãs de ação mal podem esperar pela estreia de Top Gun: Maverick. Após vários atrasos e adiamentos, o novo filme de Tom Cruise finalmente teve a estreia confirmada para 2022. Fãs do astro sabem que ele é considerado uma pessoa “difícil” por colegas de cena. Mas será que essa tendência se repete em Top Gun 2?

“Pete ‘Maverick’ Mitchell precisa confrontar o passado enquanto treina um novo esquadrão de cadetes para uma perigosa missão – que exige um enorme sacrifício”, afirma a sinopse oficial de Top Gun: Maverick.

Além de Tom Cruise, o elenco de Top Gun 2 conta com Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer.

Em uma entrevista recente ao site Total Film, o elenco e a equipe de produção de Top Gun 2 revelaram tudo sobre o comportamento de Tom Cruise no set. Veja abaixo.

Tom Cruise se comportou mal no set de Top Gun 2?

Anteriormente, a equipe de produção de Top Gun 2 já havia revelado que Tom Cruise “obrigou” o elenco do longa a passar por um árduo treinamento – no qual os atores aprenderam a pilotar aviões, lidar com a baixa gravidade e fazer manobras aéreas.

“Era o Centro de Treinamento do Tom Cruise”, comentou Miles Teller.

O próprio ator já havia revelado que sua intenção em Top Gun 2 é transportar o público para dentro dos aviões, e oferecer à audiência a mesma experiência dos pilotos.

“Queria mostrar ao público o que significa ser um piloto de caça. Como esse mundo se caracteriza e como a cultura aviadora se desenvolve”, explicou o ator.

Entretanto, Tom Cruise aprendeu uma lição importante durante a produção do Top Gun original: quando você coloca atores mal preparados no cockpit de um caça, é difícil fazer uma filmagem apropriada.

“No primeiro filme, nós colocamos todos os atores no F-14. E aí, não podíamos usar grande parte da filmagem, exceto algumas cenas do Tom. Afinal, eles não conseguiam lidar com todas as forças de gravidade envolvidas no processo”, comentou o produtor Jerry Bruckheimer.

A decisão trouxe efeitos inesperados – e problemáticos – à gravação do primeiro filme.

“Os olhos deles se reviraram. Eles sempre vomitavam”, explicou Bruckheimer.

Então, em Top Gun 2, Tom Cruise fez o possível para acostumar o elenco à realidade dos pilotos de caça.

“Como um ávido piloto, o Tom sabia que precisávamos treinar o elenco para aguentar essas forças de gravidade”, comentou o produtor.

Fãs de Top Gun poderão conferir a diferença na estreia de Top Gun: Maverick. O longa chega aos cinemas em 27 de maio de 2022.