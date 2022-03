Eletrizante filme de terror estreia na Netflix

A Netflix tem uma grande novidade para os fãs de terror. Trata-se do filme Escape Room, uma produção eletrizante que oferece aos espectadores uma história repleta de reviravoltas. Com tensão do início ao fim, o longa fez muito sucesso em sua estreia original, e agora, tem tudo para conquistar também os assinantes da plataforma.

Lançado originalmente em 2019, Escape Room é um filme de terror psicológico dirigido por Adam Robitel – de A Possessão de Deborah Logan e Sobrenatural: A Última Chave – com roteiro de Bragi F. Schut e Maria Melnik.

Com um orçamento de produção de apenas 9 milhões de dólares, o filme se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência, com uma bilheteria mundial de 155 milhões. O longa, entretanto, dividiu a opinião da crítica especializada, com 51% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Quer assistir Escape Room na Netflix? Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama alucinante e o elenco do longa.

Conheça a história de Escape Room na Netflix

A premissa de Escape Room é bastante simples: em um jogo perigoso, um grupo de jovens faz de tudo para sobreviver em perigosas salas de escape.

“Seis desconhecidos precisam usar a inteligência para sobreviver a várias salas mortais que exploram seus piores medos — ou morrer tentando”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

A trama começa quando seis intrépidos desconhecidos são convidados para solucionar os mistérios de uma sala de escape – um jogo no qual os participantes competem por um prêmio de 10 mil dólares.

Quando os 4 homens e 2 mulheres descobrem que cada uma das salas, na verdade, é uma armadilha mortal, o que deveria ser apenas uma divertida brincadeira se torna um verdadeiro pesadelo.

Nesse cenário claustrofóbico, os personagens devem correr contra o tempo para solucionar os quebra-cabeças, antes que seja tarde demais.

Quem está no elenco de Escape Room?

Escape Room inova por não ter apenas um protagonista, mas 6 personagens principais, cada um com suas motivações e segredos.

O grupo de jogadores começa com Taylor Russell, a Judy de Perdidos no Espaço, no papel de Zoey Davis, uma estudante universitária.

Logan Miller, de Quatro Vidas de um Cachorro, é Ben Miller, o humilde estoquista de um mercadinho.

Deborah Ann Woll, de séries como True Blood e Demolidor, vive Amanda Harper, uma combatente veterana da Guerra do Iraque, que sofre com estresse pós-traumático.

Tyler Labine (New Amsterdam) interpreta Mike Nolan, um caminhoneiro de meia-idade.

Nik Dodani vive Danny Khan (Atypical), um experiente entusiasta por jogos de inteligência e salas de escape.

Jay Ellis, o Lawrence de Insecure, interpreta Jason Walker, um daytrader que ganha muito dinheiro no mercado de ações.

O elenco principal de Escape Room é completado pelo ator holandês Yorick van Wageningen (Millennium – Os Homens Que Não Amavam as Mulheres) como o Mestre do Jogo, o responsável pela sinistra competição.

Escape Room já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.