Encanto: Descoberto detalhe que fará você amar ainda mais as Madrigals

Encanto provou ser um grande sucesso no Disney+. Algo que muitos podem não ter notado é que o formato da imagem do filme é diferente da maioria dos filmes que vemos nos cinemas.

No livro Art of Encanto, o diretor de fotografia Nathan Warner explicou o porquê do filme ser diferente de outros da Disney.

“Para a cinematografia em Encanto, queríamos fazer algo diferente”, explicou Warner. “Decidimos que este filme fosse a primeira produção do Walt Disney Animation Studios a usar um quadro alto desde Enrolados”.

Warner explicou que a mudança na razão de aspecto permitiria que o público se sentisse mais próximo dos personagens.

“Um quadro largo é mais adequado para grandes aventuras de ação, e esta é uma peça tão íntima”, disse Warner.

Em geral, filmes que vemos hoje em dia são gravados no formato 2,39:1, enquanto Encanto está na razão de aspecto 1,85:1.

Encanto está no Disney+

Encanto é uma animação dirigida por Byron Howard e Jared Bush. O roteiro teve desenvolvimento por Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda e Jared Bush.

Confira abaixo uma sinopse da animação de grande sucesso.

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto.”

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.”

