Encanto: Revelado o segredo por trás de Não Falamos do Bruno

Não Falamos do Bruno (We Don’t Talk About Bruno), de Encanto, é a música mais popular da Disney desde Aladdin. Curiosamente, a música foi usada com um propósito muito específico.

Durante entrevista ao Collider, Lin-Manuel Miranda falou sobre um dos maiores obstáculos com Encanto foi convencer os executivos a manter todos os personagens.

Os executivos acreditavam que havia muitos e que o filme seria prejudicado por isso. We Don’t Talk About Bruno foi a maneira de Miranda mostrar como tudo poderia funcionar, e a música passou a ser o maior sucesso de Encanto.

“É uma loucura, porque é um número de conjunto com personagens que não são realmente o personagem principal, cada um ficando sozinho. Eles se sobrepõem, e você meio que precisa ter visto o filme para entender o que está acontecendo”, disse Miranda. “Eu não poderia ter projetado um sucesso mais improvável, mas, novamente, o maior obstáculo neste filme foi manter o maior número possível desses personagens e revelá-los uns aos outros de maneiras novas e interessantes.

“Eu lancei essa música como uma prova de conceito de que poderíamos segurar todos eles, porque eu disse, se fizermos um número de fofocas, podemos ouvir os outros personagens que não terão seus próprios solos”.

Encanto está no Disney+

Encanto é uma animação dirigida por Byron Howard e Jared Bush. O roteiro teve desenvolvimento por Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda e Jared Bush.

Confira abaixo uma sinopse da animação de grande sucesso.

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como Encanto.”

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional.”

