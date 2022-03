Encanto: Revelado por que casa de Madrigal foi destruída

Atenção: spoilers de Encanto abaixo.

Em Encanto, longa da Disney indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação, contou a história dos dons da família Madrigal e de como Mirabel, a única sem um poder mágico, foi a responsável por salvar toda a família e comunidade — ainda que isso custasse a casa mágica.

A Casita, como é docemente apelidada, é quase como um personagem extra, demonstrando emoções e até interagindo com os membros da família Madrigal. Na história, a casa representa o milagre que Abuela, a Alma Madrigal, obteve após a perda de seu marido, Pedro. A casa responde aos pedidos da família e, segundo teorias, é o espírito de Pedro que deu esse poder à casa, como forma de proteger seus parentes mesmo não estando mais entre eles.

No entanto, conforme os problemas da família vão ficando mais fortes, a casa enfraquece e começa a ruir. Nancy Kruse, a chefe de história do filme, revela no Disney’s Art of Encanto revela que a casa precisou desmoronar para que o equilíbrio voltasse. Segundo ela, quando Mirabel “começa a balançar o barco e mostrar rachaduras nesse equilíbrio, todos dizem a ela para parar. Às vezes você precisa destruir o barco para construir um novo que possa servir para todos.”.

Para os cineastas, rachaduras não seriam o suficiente para consertar todas essas rachaduras na família, que precisava começar do zero para, dessa vez, construir laços familiares mais fortes. A casa foi uma forma de ilustrar poeticamente ese significado do filme.

