Encanto tem palavrão escondido em espanhol

Encanto, da Disney, é uma das animações mais comentadas dos últimos meses: o filme tomou grande cuidado para representar a cultura colombiana com precisão, mesmo com seu áudio em inglês, inserindo expressões da língua espanhola aqui e ali.

Por exemplo, a música Dos Oruguitas é cantada completamente em espanhol e foi até mesmo indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, enquanto expressões como “oye” e “Dios mío” também entram nas falas dos personagens, além, claro, de termos como casita, familia e abuela, que são constantemente citados no vocabulário dos Madrigal.

Continua depois da publicidade

No entanto, uma expressão em Encanto era, na verdade, uma referência comum a um palavrão espanhol: pouco antes do jantar em família, Agustín descobriu que Mirabel estava na última visão de Bruno e, quando Dolores ouviu tudo, ele deixa escapar um “miércoles” que só os falantes de espanhol entenderam.

“Miércoles” é, literalmente, quarta-feira, mas é utilizado como um eufemismo para “mierda”, usado por crianças ou mesmo por adultos que querem evitar os palavrões. Aos ouvidos dos brasileiros a expressão já é mais fácil de ser entendida, mas falantes da língua inglesa podem ter perdido essa referência divertida.

Você tinha percebido?

Encanto está disponível no Disney+

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom, mas é essencial para salvar a família de um perigo iminente.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

Encanto pode ser visto no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.