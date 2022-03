Encanto: Teoria explica por que Camilo se transformou em Dolores

Alerta de spoilers

Uma teoria de Encanto muda tudo sobre o filme, especialmente acerca de Bruno e Dolores. Ela explica por que Camilo se transforma em Dolores em determinado momento do longa-metragem da Disney.

Durante Encanto, Camilo se transforma em Dolores, e pode haver uma razão secreta. Os Madrigal fazem uma refeição juntos no filme, e Camilo é pego se transformando em Dolores para comer duas vezes.

Os fãs criaram uma teoria afirmando que há uma razão por trás do fato dele ter se transformado em Dolores especificamente. Ela podia saber sobre Bruno e levado comida para ele, então ela constantemente recebia um segundo prato para que pudesse levar ao tio.

Se for esse o caso, faz sentido que Camilo tenha se transformado em sua irmã para conseguir mais comida. Se ela sempre comesse duas vezes de qualquer maneira, é possível que ninguém notasse.

Mais sobre Encanto, que está no Disney+

Encanto apresenta a família Madrigal. Nessa família, todos personagens têm algum tipo de poder mágico. O foco é em Mirabel, que aparentemente nasceu sem um dom.

As músicas de Encanto foram compostas por Lin-Manuel Miranda, mais conhecido por ter criado Hamilton, musical da Broadway que está disponível no Disney+. Ele já trabalhou previamente com a Disney em Moana.

A direção é de Byron Howard, de Zootopia e Enrolados, junto de Jared Bush. O roteiro é do próprio Howard, junto de Charise Castro Smith.

“Encanto da Walt Disney Animation Studios conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto”, começa a sinopse oficial.

“A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel.”

“Mas, quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última esperança de sua família excepcional”, conclui a sinopse.

