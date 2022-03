Encanto: Veja como os personagens seriam na vida real

Indicado a duas categorias do Oscar – Melhor Filme Animado e Melhor Trilha Sonora Original – Encanto já pode ser considerado um dos maiores sucessos da Disney em 2022. O longa conquistou admiradores no mundo inteiro com sua história cativante, canções animadas e personagens inesquecíveis. Mas muitos fãs se perguntam: qual é o visual dos integrantes da Família Madrigal na vida real?

Dirigido por Lin-Manuel Miranda, Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto.

A magia do Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde a superforça até o poder da cura. Todos, exceto Mirabel. A aventura começa quando Mirabel descobre que a magia está em perigo – e decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

Veja abaixo como são os personagens mais importantes de Encanto na vida real – e de onde você conhece cada um deles.

Mirabel Madrigal – Stephanie Beatriz

Mirabel Madrigal, a protagonista de Encanto, é dublada por Stephanie Beatriz. Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como a durona Detetive Rosa Diaz na sitcom Brooklyn Nine-Nine. Mirabel é o oposto completo de Rosa, e por isso, muitos fãs não reconheceram a voz da atriz. Além de B99, Stephanie Beatriz é conhecida como a Sonia de Modern Family e a Carla do musical In The Heights: Nas Alturas, também produzido por Lin-Manuel Miranda.

Bruno Madrigal – John Leguizamo

Vencedor do Prêmio Tony, John Leguizamo dubla Bruno Madrigal, o tio de Mirabel, que sofre com suas habilidades premonitórias. Famoso por interpretar Luigi na infame adaptação cinematográfica do game Super Mario, Leguizamo se destaca por performances em filmes de sucesso, como Moulin Rouge: Amor em Vermelho, Romeu e Julieta e Terra dos Mortos. O ator também dá voz à preguiça Sid na franquia Era do Gelo – além de interpretar Aurelio na trilogia John Wick e Gor Koresh na série The Mandalorian.

Isabela Madrigal – Diane Guerrero

Em Encanto, Diane Guerrero dá voz a Isabela, a “quase perfeita” irmã de Mirabel. A atriz é muito conhecida por sua performance como Jane na série Patrulha do Destino, da DC, e como a Maritza Ramos em Orange is the New Black, na Netflix. A atriz também interpreta Lina Santillan em Jane the Virgin, e dá voz a Vestia em Elena de Avalor e Jessica Cruz no filme animado Liga da Justiça contra os Cinco Fatais.

Maria Cecilia Botero – Abuela Alma

Abuela Alma, embora não seja uma vilã propriamente dita, pode ser considerada a antagonista de Encanto. Afinal de contas, é a pressão que a matriarca coloca na família que ocasiona a perda da magia da Casita. Embora não seja tão conhecida internacionalmente como outros integrantes do elenco, Maria Cecilia Botero é uma famosa atriz colombiana, com performances elogiadas em novelas como La Vorágine e Caballo Viejo.

Angie Cepeda – Julieta Madrigal

Angie Cepeda interpreta Julieta Madrigal, a mãe de Mirabel, Isabela e Luisa. A personagem de Encanto tem o poder de “cura pela culinária”. A dubladora, por sua vez, é conhecida por performances na TV colombiana, com participações nas séries Las Juanas e Pobre Diabla. Além disso, em 2006, a atriz atuou na adaptação cinematográfica do livro Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel García Márquez.

Jessica Darrow – Luisa Madrigal

Em Encanto, Luisa Madrigal representa “os músculos da família”, e tem o poder da superforça. Ela também é a irmã do meio de Isabela e Mirabel. No filme, a personagem tem uma das canções mais populares: Surface Pressure. Encanto é o projeto mais conhecido da carreira de Jessica Darrow (que também é cantora). A artista está em projetos independentes como Feast of the Seven Fishes e Following Hannah Stone.

Wilmer Valderrama – Agustín Madrigal

Wilmer Valderrama, famoso por interpretar Fez na sitcom That’ 70s Show, vive Agustín Madrigal, o pai de Mirabel, na trama de Encanto. Além da série e do filme, Wilmer é conhecido por performances em diversas produções da TV, como From Dusk Till Dawn: A Série, Grey’s Anatomy e NCIS. O ator também dublou Gaxton no filme Dois Irmãos, da Pixar.

Carolina Gaitán – Pepa Madrigal

Na trama de Encanto, Pepa Madrigal é uma das personagens mais interessantes. Ela tem a inusitada habilidade de mudar o clima de acordo com suas emoções – o que causa um grande problema no dia de seu casamento. A dubladora Carolina Gaitán é famosa por atuar em séries como Sin Senos Sí Hay Paraíso e Narcos. Encanto representa um dos primeiros projetos de Carolina em Hollywood, após uma pequena participação no musical O Mestre do Show.

Mauro Castillo – Félix Madrigal

O colombiano Mauro Castillo aparece em Encanto como a voz de Félix Madrigal, o marido de Pepa e tio de Mirabel. O artista é muito conhecido por sua carreira na música. Além de cantar, ele também toca trombone e atua como produtor musical – tendo trabalhado com o Grupo Niche, Oscar D’León e a lenda da salsa Joe Arroyo. Na TV, Castillo é conhecido por interpretar o músico Wilson Manyoma em uma série sobre a vida e carreira de Joe Arroyo.

Rhenzy Feliz – Camilo Madrigal

Em Encanto, Rhenzy Feliz dá voz ao metamorfo Camilo Madrigal, o brincalhão filho de Pepa e Félix. O ator é mais conhecido por interpretar Alex Wilder na série Marvel’s Runaways (que não faz parte do MCU). Feliz também se destaca por participações em diversas produções de TV, como Teen Wolf, American Horror Stories e Kevin (Probably) Saves the World.

Adassa – Dolores Madrigal

Conhecida como a “Princesa do Reggaeton”, a cantora americana Adassa dubla Dolores Madrigal, a filha de Pepa e Félix. Uma das personagens mais populares de Encanto, ela tem o poder da superaudição. O filme da Disney representa a primeira performance de Adassa nos cinemas. Em sua carreira musical, a cantora conta com hits como “Kamasutra”, “De Tra” e “Ni Un Beso”.

Ravi Cabot-Conyers – Antonio Madrigal

Completando a lista como o caçula da família Madrigal está Antonio, o garoto que fala com os animais. O personagem é dublado pelo ator mirim Ravi Cabot-Conyers. Com apenas 11 anos, ele já conta com alguns créditos em sua filmografia, como as séries The Resident e #BlackAF.

Encanto está disponível na Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.